Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagvormittag gefragt

Um 09:22 Uhr stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 145,80 EUR. Im Tageshoch stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 147,46 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 147,38 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 90.675 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.10.2021 erreichte der Anteilsschein mit 208,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,56 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 20,94 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 211,47 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 28.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,46 EUR gegenüber 9,70 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 69.543,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 67.293,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2022 erfolgen. Am 26.10.2023 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 34,45 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

