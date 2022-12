Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verliert am Vormittag kräftig

Um 09:22 Uhr ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 11,2 Prozent auf 121,22 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 121,00 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 121,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 228.420 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 19.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 195,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 37,88 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 120,56 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.07.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 191,36 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 28.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,90 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,51 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 70.712,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 56.931,00 EUR umsetzen können.

Am 14.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 12.03.2024.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 33,11 EUR fest.

