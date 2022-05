Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagmittag fester

Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte um 20.05.2022 12:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 149,14 EUR. Bei 149,92 EUR erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 146,48 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 309.327 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 03.06.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 245,45 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,24 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (131,30 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,59 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 220,87 EUR an.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 04.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 13,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,45 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 62.742,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 62.376,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 28.07.2022 erwartet. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 27.07.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 33,61 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie dennoch schwächer: Volkswagen lotet Lizenzierung von Elektroplattform in Indien aus

Porsche, Daimler Truck, BMW & Co.: Anleger wenden sich von Autowerten wegen steigender Zinsen und Inflation ab

VW-Aktie in Grün: Konzern weist Klage von Bio-Bauer als unbegründet zurück

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Steve Mann / Shutterstock.com