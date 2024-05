Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag mit Kursabschlägen

So entwickelt sich Volkswagen (VW) vz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 119,75 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 119,75 EUR. Bei 118,90 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 119,50 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 48.248 Stück gehandelt.

Am 15.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 133,42 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 11,42 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 97,83 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 18,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,07 EUR. Im Vorjahr erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre 9,06 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 147,11 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 30.04.2024 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,52 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 8,40 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 75,46 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 76,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 29,77 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

