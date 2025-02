Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag im Aufwind

Blick auf Volkswagen (VW) vz-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 98,26 EUR nach oben.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 98,26 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 98,86 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 97,58 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 414.415 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 128,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Am 29.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 78,86 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 19,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Volkswagen (VW) vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,06 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,47 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 111,71 EUR.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 30.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 7,76 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 78,48 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 78,85 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 17.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 22,02 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

