Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag mit Kursplus

Um 11:47 Uhr sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 122,98 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 123,20 EUR. Bei 121,24 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 338.015 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.03.2022 erreichte der Anteilsschein mit 162,38 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 112,84 EUR am 22.12.2022. Mit einem Kursverlust von 8,99 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 169,92 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 14.03.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 8,62 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,74 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 76.235,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 56.931,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 04.05.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 01.05.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 32,82 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Volkswagen-Aktie mit leichten Verlusten: Russisches Gericht friert VW-Vermögen in Russland ein

TRATON-Aktie fester: Wechsel im Vorstand stehen an

NYSE-Wert Ford-Aktie mit Herausforderungen: So könnte es für Fords E-Auto-Flotte weitergehen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: hans engbers / Shutterstock.com