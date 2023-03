Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag freundlich

Um 15:52 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 123,34 EUR. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 124,08 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 121,24 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 626.182 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.03.2022 auf bis zu 162,38 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 112,84 EUR fiel das Papier am 22.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 169,92 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 14.03.2023. Es stand ein EPS von 8,62 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 4,74 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 76.235,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 56.931,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 04.05.2023 vorlegen. Am 01.05.2024 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 32,82 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

