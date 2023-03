Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagvormittag mit Aufschlag

Um 09:07 Uhr wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 121,60 EUR nach oben. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 121,86 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 121,24 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 41.677 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Bei 162,38 EUR markierte der Titel am 30.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 112,84 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 7,76 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 169,92 EUR.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 14.03.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,62 EUR gegenüber 4,74 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 33,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 56.931,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 76.235,00 EUR ausgewiesen.

Am 04.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 01.05.2024.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 32,82 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

