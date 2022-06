Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagnachmittag im Aufwind

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 21.06.2022 16:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 145,82 EUR. Kurzfristig markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 147,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 144,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 304.684 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.06.2021 bei 227,25 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,83 Prozent hinzugewinnen. Am 08.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 131,30 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,06 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 220,87 EUR angegeben.

Am 04.05.2022 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 13,05 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 6,45 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Volkswagen (VW) vz 62.742,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 62.376,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 28.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 27.07.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 33,67 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

