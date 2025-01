Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochmittag mit stabiler Tendenz

Kursverlauf

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 94,28 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 94,28 EUR. Kurzfristig markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 94,48 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 93,24 EUR. Mit einem Wert von 94,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 160.394 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 128,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,40 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,86 EUR. Dieser Wert wurde am 29.11.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 16,36 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 9,06 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,39 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 112,00 EUR aus.

Am 30.10.2024 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,42 EUR. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 7,76 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 78,48 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 78,85 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 18.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 22,08 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsende stärker

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Ende des Dienstagshandels

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in der Gewinnzone