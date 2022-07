Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz wird am Freitagvormittag ausgebremst

Um 22.07.2022 09:22:00 Uhr rutschte die Volkswagen (VW) vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 135,28 EUR ab. In der Spitze büßte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 134,40 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 135,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 25.759 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 23.07.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 213,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 36,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.07.2022 (120,56 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 213,33 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 04.05.2022. Das EPS wurde auf 13,05 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 6,45 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 62.742,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 62.376,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 28.07.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 27.07.2023.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 33,07 EUR fest.

