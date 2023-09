Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 112,02 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 112,02 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 112,24 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 112,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 76.791 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.09.2022 bei 149,72 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 33,65 Prozent wieder erreichen. Bei 104,48 EUR fiel das Papier am 08.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 7,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 154,27 EUR.

Am 27.07.2023 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 6,48 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,42 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 80.059,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 69.543,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 26.10.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 25.10.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 30,72 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

