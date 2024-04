Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gibt am Dienstagmittag nach

Blick auf Volkswagen (VW) vz-Kurs

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 121,00 EUR abwärts.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 121,00 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging bis auf 120,55 EUR. Bei 121,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 166.618 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 15.06.2023 markierte das Papier bei 133,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,26 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 97,83 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 9,06 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,19 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 142,40 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 13.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,31 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 8,62 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 87,18 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 76,24 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 30.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 30,46 EUR fest.

