Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz steigt am Mittwochmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 92,14 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,9 Prozent auf 92,14 EUR. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 93,34 EUR zu. Bei 91,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 263.554 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 128,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 39,57 Prozent Luft nach oben. Am 10.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 87,72 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 4,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Volkswagen (VW) vz seine Aktionäre 2023 mit 9,06 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,02 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 115,00 EUR.

Am 01.08.2024 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 83,34 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 80,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 23,45 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in Rot

TRATON-Aktie auf Mehrmonatshoch: VW-Lkw-Holding TRATON übertrifft in Q3 Erwartungen

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag in Rot