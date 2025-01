Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 97,78 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 2,5 Prozent auf 97,78 EUR. Bei 98,30 EUR erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 96,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 421.713 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 128,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 23,97 Prozent niedriger. Am 29.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 78,86 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 19,35 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,35 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Volkswagen (VW) vz 9,06 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 112,00 EUR an.

Am 30.10.2024 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 7,76 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 78,48 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 78,85 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q4 2024 wird am 11.03.2025 erwartet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 17.03.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 22,15 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

