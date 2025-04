Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag stärker

So entwickelt sich Volkswagen (VW) vz

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 95,78 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 95,78 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie sogar auf 95,82 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 94,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 255.564 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Bei 123,95 EUR markierte der Titel am 29.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 29.11.2024 auf bis zu 78,86 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 17,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,36 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,43 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 114,50 EUR angegeben.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 11.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 6,25 EUR. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 9,31 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 87,38 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 87,18 Mrd. EUR umgesetzt.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 06.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 21,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

