Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz wird am Nachmittag ausgebremst

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 140,76 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 139,14 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 141,42 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 329.696 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 27.10.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 208,35 EUR an. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 32,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 05.07.2022 Kursverluste bis auf 120,56 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 211,47 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volkswagen (VW) vz am 28.07.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 69.543,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 67.293,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2022 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 26.10.2023.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2022 auf 34,14 EUR je Aktie.

