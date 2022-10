Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag höher

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 131,58 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie sogar auf 132,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 131,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 90.903 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 27.10.2021 markierte das Papier bei 208,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 36,85 Prozent Luft nach oben. Am 05.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,56 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 9,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 202,13 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,46 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 9,70 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 69.543,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 67.293,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 28.10.2022 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 26.10.2023.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2022 auf 34,23 EUR je Aktie.

