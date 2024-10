Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz steigt am Mittag

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,0 Prozent auf 94,62 EUR zu.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,0 Prozent auf 94,62 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 95,38 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 91,12 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 740.577 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 128,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 35,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 87,72 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,02 EUR. Im Vorjahr erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre 9,06 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 115,00 EUR an.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,21 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,48 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 83,34 Mrd. EUR – ein Plus von 4,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 80,06 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 30.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 23,45 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

