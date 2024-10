Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Vormittag fester

Kurs der Volkswagen (VW) vz

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 91,66 EUR zu.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 91,66 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 91,94 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 91,12 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 44.028 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Bei 128,60 EUR markierte der Titel am 04.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 28,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.09.2024 bei 87,72 EUR. Mit Abgaben von 4,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Volkswagen (VW) vz seine Aktionäre 2023 mit 9,06 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,02 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 115,00 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 6,21 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 6,48 EUR in den Büchern gestanden. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 83,34 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 80,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 23,45 EUR im Jahr 2024 aus.

