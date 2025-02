Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Dienstagmittag südwärts

Kurs der Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 101,25 EUR abwärts.

Um 11:49 Uhr ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 101,25 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 100,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 100,75 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 217.701 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 128,60 EUR erreichte der Titel am 05.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 27,01 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 78,86 EUR fiel das Papier am 29.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 22,11 Prozent sinken.

Nach 9,06 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,47 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 111,71 EUR.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 30.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,42 EUR gegenüber 7,76 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 78,48 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 78,85 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 11.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 17.03.2026 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 22,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Bundestagswahl 2025 & Börse: Wahlergebnisse, Koalitionen & mögliche Auswirkungen auf DAX, Aktien, Branchen & Märkte

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

VW-Aktie im Plus: Letzte Diesel-Motorenproduktion bei MAN beginnt in Nürnberg