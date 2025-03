Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 101,85 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 101,85 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 102,95 EUR. Bei 102,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 289.267 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2024 markierte das Papier bei 128,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,26 Prozent. Am 29.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,86 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 29,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Volkswagen (VW) vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,06 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,60 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 118,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 11.03.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 9,31 EUR je Aktie generiert. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 87,38 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 87,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.04.2025 erwartet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 06.05.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 24,09 EUR fest.

