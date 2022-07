Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagmittag mit Abschlägen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 26.07.2022 12:22:00 Uhr um 1,4 Prozent auf 130,80 EUR ab. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 130,18 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 131,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 243.676 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 03.08.2021 auf bis zu 210,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 37,89 Prozent Luft nach oben. Am 05.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,56 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 8,49 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 212,67 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 04.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 13,05 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,45 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 62.742,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 62.376,00 EUR umgesetzt.

Am 28.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 27.07.2023 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2022 33,21 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie gibt nach: Volkswagen-Chef Diess scheidet aus dem Vorstand aus

VW-Aktie: Porsche-Chef entschuldigt sich für "falsche Worte" über Lindner-Austausch

VW-Aktie tiefer: Noch keine Recherchen zu Menschenrechtslage Xinjiang-Werk - Unzureichender Manipulationsschutz bei Volkswagen-Betriebsratswahl

Bildquellen: Pavel L Photo and Video / Shutterstock.om