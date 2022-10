Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag leichter

Um 09:22 Uhr fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 129,86 EUR ab. In der Spitze büßte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 129,70 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 131,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 56.691 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Bei einem Wert von 208,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2021). Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 37,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.07.2022 bei 120,56 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 202,13 EUR.

Am 28.07.2022 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 7,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 9,70 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 69.543,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 67.293,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 28.10.2022 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 34,23 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

