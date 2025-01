Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagvormittag auf grünem Terrain

Volkswagen (VW) vz im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 97,26 EUR.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 97,26 EUR. Im Tageshoch stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 97,68 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 96,94 EUR. Zuletzt wechselten 48.951 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 128,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Am 29.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 78,86 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,39 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 112,56 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 30.10.2024 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,76 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,47 Prozent zurück. Hier wurden 78,48 Mrd. EUR gegenüber 78,85 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2025 terminiert. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 17.03.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 22,19 EUR im Jahr 2024 aus.

