Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 97,38 EUR nach.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 97,38 EUR. Das Tagestief markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 96,78 EUR. Bei 98,56 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 368.317 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 05.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 128,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 32,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 78,86 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Nach 9,06 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,60 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 119,44 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 11.03.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,25 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 87,38 Mrd. EUR – ein Plus von 0,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 87,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 vorlegen. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 06.05.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 24,09 EUR in den Büchern stehen haben wird.

