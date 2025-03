Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 96,86 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Volkswagen (VW) vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 96,86 EUR ab. In der Spitze fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 96,62 EUR. Bei 98,56 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 1.020.839 Aktien.

Bei einem Wert von 128,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Nachdem Volkswagen (VW) vz seine Aktionäre 2023 mit 9,06 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 119,44 EUR.

Am 11.03.2025 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,25 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 9,31 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 87,38 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 87,18 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2025 terminiert. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.05.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 24,09 EUR in den Büchern stehen haben wird.

