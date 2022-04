Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Um 16:22 Uhr konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 146,90 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 149,62 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 147,80 EUR. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 468.394 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.06.2021 bei 245,45 EUR. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 40,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 131,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 235,00 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 11.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 7,94 EUR gegenüber 13,89 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,63 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 63.600,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 67.397,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.05.2022 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2023-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 03.05.2023 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 33,92 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

MAN-Aktie: MAN lässt nach sechs Wochen Lkw-Produktion wieder anlaufen

Hyundai-Aktie steigt: Hyundai verdient im ersten Quartal 2022 deutlich mehr

VW-Aktie schwächer: AUDI-Chef spricht sich für Ende der Plug-in-Kaufprämie aus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com