Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 107,92 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 107,92 EUR. Die Abwärtsbewegung der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging bis auf 107,24 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 108,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 300.300 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.11.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 144,98 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,34 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.09.2023 Kursverluste bis auf 104,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 3,19 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 154,27 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,48 EUR gegenüber 6,42 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,12 Prozent auf 80.059,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 69.543,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 26.10.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 25.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 30,74 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

