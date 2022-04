Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag mit Kursplus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 148,96 EUR. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 149,20 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 148,58 EUR. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 34.151 Aktien.

Am 03.06.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 245,45 EUR. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 39,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 131,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 13,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 235,00 EUR an.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 11.03.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 7,94 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 13,89 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 63.600,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 67.397,00 EUR umsetzen können.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q1 2022 wird am 04.05.2022 erwartet. Die Vorlage der Q1 2023-Ergebnisse wird von Experten am 03.05.2023 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 33,92 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

