Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz kommt am Donnerstagvormittag kaum vom Fleck

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 96,26 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 96,26 EUR. Im Tageshoch stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 96,26 EUR. Im Tief verlor die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 95,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 96,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 28.124 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 128,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 33,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 92,20 EUR fiel das Papier am 05.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 4,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,55 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 133,80 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 01.08.2024. Das EPS wurde auf 6,21 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,48 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 83,34 Mrd. EUR im Vergleich zu 80,06 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2024 vorlegen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 29.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 28,42 EUR fest.

