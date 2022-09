Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gibt am Donnerstagmittag nach

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 133,18 EUR abwärts. Im Tief verlor die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 129,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 138,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.330.459 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Bei 208,35 EUR markierte der Titel am 27.10.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 120,56 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 10,47 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 211,47 EUR an.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 69.543,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 67.293,00 EUR umgesetzt.

Am 27.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 26.10.2023.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 34,44 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie schwächelt: Tarifgespräche zwischen Volkswagen und IG Metall beginnen

Porsche SE-Aktie tiefer: Im Verfahren gegen VW-Dachgesellschaft Porsche SE wird Wiedeking Zeuge

Studie: DAX-Vorstände verdienen 24 Prozent mehr

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com