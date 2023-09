Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Freitagvormittag seitwärts

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zum Vortag unverändert notierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 108,84 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 108,84 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie sogar auf 109,00 EUR. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 108,32 EUR nach. Bei 108,96 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 28.767 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Bei 144,98 EUR markierte der Titel am 15.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 104,48 EUR. Dieser Wert wurde am 08.09.2023 erreicht. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 4,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 154,27 EUR.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 27.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 6,48 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,42 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,12 Prozent auf 80.059,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 69.543,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 26.10.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 25.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 30,74 EUR in den Büchern stehen haben wird.

