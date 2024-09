Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz büßt am Montagvormittag ein

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 95,48 EUR abwärts.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 95,48 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging bis auf 95,14 EUR. Bei 97,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 143.018 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 128,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Bei 87,72 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,13 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 9,06 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,53 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 124,60 EUR aus.

Am 01.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 6,21 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,48 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 83,34 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 80,06 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 29.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 27,26 EUR je Aktie aus.

