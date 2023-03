Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 125,40 EUR. Bei 125,78 EUR erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 125,60 EUR. Zuletzt wechselten 451.084 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 06.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 161,50 EUR an. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 22,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 112,84 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 11,13 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 169,92 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 14.03.2023. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,62 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,74 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Volkswagen (VW) vz 76.235,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 56.931,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 04.05.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 01.05.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 30,61 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

