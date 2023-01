Tesla-Aktie an der NASDAQ vorbörslich in Rot: Berenberg stuft Tesla hoch - Kursziel gesenkt

Aktien in diesem Artikel Tesla 161,62 EUR

-1,43% Charts

News

Analysen

Eine Abschwächung der Autonachfrage sei 2023 zunehmend wahrscheinlich, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Deshalb und wegen steigender Kosten kürzte er seine diesjährigen Gewinnerwartungen im Sektor. Allerdings gebe es in diesem Zusammenhang mit dem Markt in China einen potenziellen Joker. Die Hochstufung von Tesla begründete er mit dem Kurskollaps der vergangenen Wochen. Die Sorgen rund um die Preissetzung des Elektroautobauers sei übertrieben. Die Preissenkungen durch Tesla zeigten die Kostenführerschaft des Konzerns.

Die Tesla-Aktie gibt an der NASDAQ vorbörslich zeitweise um 1,57 Prozent auf 175,11 US-Dollar nach.

/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2023 / 16:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Nadezda Murmakova / Shutterstock.com