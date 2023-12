Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) verteuert sich am Mittag

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt ging es für das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 25,97 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 25,97 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf 26,01 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,64 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 625.304 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 17.01.2023 markierte das Papier bei 28,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,59 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.03.2023 (15,27 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 70,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,39 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Am 03.11.2023 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,34 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,33 EUR erwirtschaftet worden.

Am 15.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,20 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

