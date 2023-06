Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewinnt am Freitagnachmittag kräftig

Aktien in diesem Artikel Vonovia 17,72 EUR

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,6 Prozent auf 17,92 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 18,07 EUR. Bei 17,19 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.218.749 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Bei 36,11 EUR erreichte der Titel am 08.06.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 50,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 15,27 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 14,76 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 28,42 EUR aus.

Am 04.05.2023 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,08 EUR je Aktie gewesen.

Am 04.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 02.08.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

