Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zeigt sich am Nachmittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 31,70 EUR. In der Spitze gewann die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 31,70 EUR. Mit einem Wert von 31,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 551.830 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 27.08.2024 markierte das Papier bei 31,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,66 EUR ab. Mit Abgaben von 37,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,18 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,55 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein Ergebnis je Aktie von -2,40 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,94 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,54 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,75 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 05.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 1,95 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

