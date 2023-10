Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) reagiert am Montagnachmittag positiv

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt sprang die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 22,99 EUR zu.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 22,99 EUR. Bei 23,33 EUR erreichte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 22,97 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 1.581.486 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 17.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,72 EUR an. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 24,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.03.2023 bei 15,27 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 28,42 EUR.

Am 26.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,47 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,08 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 01.11.2024.

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,83 EUR je Aktie.

