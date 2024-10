Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Freitagnachmittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 32,49 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 32,49 EUR abwärts. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 32,15 EUR ab. Bei 32,69 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.329.960 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Bei 33,93 EUR erreichte der Titel am 01.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 4,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 19,66 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 39,49 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 0,900 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,19 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 32,61 EUR.

Am 01.08.2024 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,95 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,94 Prozent auf 1,54 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,75 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 06.11.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 05.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,91 EUR fest.

