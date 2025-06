Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Vormittag auf grünem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Vonovia SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 29,37 EUR zu.

Um 09:07 Uhr stieg die Vonovia SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 29,37 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Vonovia SE-Aktie bei 29,41 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,23 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 39.419 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,93 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,53 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE-Aktie 22,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,22 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,24 EUR je Vonovia SE-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,29 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE am 06.05.2025. Es stand ein EPS von 0,60 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,26 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vonovia SE einen Umsatz von 1,67 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Vonovia SE-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 31.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,94 EUR je Vonovia SE-Aktie belaufen.

