Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE reagiert am Freitagnachmittag positiv

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Vonovia SE. Die Vonovia SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 29,24 EUR.

Die Vonovia SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 29,24 EUR. Der Kurs der Vonovia SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 29,62 EUR zu. Bei 29,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 769.319 Vonovia SE-Aktien.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 16,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 24,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Vonovia SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,24 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,26 EUR.

Vonovia SE ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 2,26 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,67 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Vonovia SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 31.07.2026 dürfte Vonovia SE die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE einen Gewinn von 1,93 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

