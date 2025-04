Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Mittwochnachmittag verlustreich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vonovia SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 28,17 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 28,17 EUR. Das Tagestief markierte die Vonovia SE-Aktie bei 28,12 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,33 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.436.891 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Bei 33,93 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE-Aktie liegt somit 16,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,900 EUR an Vonovia SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,22 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,46 EUR für die Vonovia SE-Aktie aus.

Am 19.03.2025 legte Vonovia SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,40 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 68,62 Prozent auf 2,40 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2025 veröffentlicht. Am 05.05.2026 wird Vonovia SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE im Jahr 2025 1,90 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

