Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE gibt am Donnerstagmittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Vonovia SE. Die Vonovia SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 27,99 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,4 Prozent auf 27,99 EUR. Bei 27,95 EUR markierte die Vonovia SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,99 EUR. Von der Vonovia SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 425.010 Stück gehandelt.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE-Aktie derzeit noch 21,22 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,03 EUR. Dieser Wert wurde am 26.03.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE-Aktie derzeit noch 14,15 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Vonovia SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,23 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,46 EUR aus.

Vonovia SE gewährte am 19.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,42 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE ein EPS von -3,40 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,40 Mrd. EUR – ein Plus von 68,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vonovia SE 1,43 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Vonovia SE am 07.05.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Vonovia SE-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 05.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,90 EUR je Vonovia SE-Aktie belaufen.

