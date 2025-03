Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 25,46 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 25,46 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 24,97 EUR. Bei 25,83 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.909.987 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,27 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.04.2024 Kursverluste bis auf 24,27 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,19 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 35,86 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 06.11.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -3,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,72 Mrd. EUR gegenüber 1,43 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.05.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2024 2,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

