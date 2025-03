Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) reagiert am Nachmittag positiv

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 25,42 EUR zu.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 25,42 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 25,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,42 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.935.523 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Bei 24,27 EUR fiel das Papier am 18.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 4,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,19 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,86 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 06.11.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,09 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -3,40 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im vergangenen Quartal 1,72 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,43 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 07.05.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 05.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

