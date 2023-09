Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger greifen bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag zu

Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 24,18 EUR zu.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 24,18 EUR. Bei 24,46 EUR markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 23,64 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belief sich zuletzt auf 3.214.912 Aktien.

Am 17.01.2023 markierte das Papier bei 28,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 15,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 15,27 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,85 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,34 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein Ergebnis je Aktie von -0,08 EUR vermeldet.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 01.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2023 2,17 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

