Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) verbilligt sich am Vormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 24,00 EUR ab.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 24,00 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 23,63 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,64 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 203.310 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 17.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 19,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 28.03.2023 Kursverluste bis auf 15,27 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 36,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,34 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,34 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,08 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 01.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2023 2,17 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

