Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Freitagnachmittag freundlich

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 23,91 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere um 15:52 Uhr 0,1 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 24,15 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.651.126 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 17.01.2023 auf bis zu 28,72 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,12 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,27 EUR. Dieser Wert wurde am 28.03.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 56,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 28,34 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 26.07.2023 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,08 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2023 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 01.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2023 2,17 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Verluste

Minuszeichen in Frankfurt: DAX fällt zum Ende des Donnerstagshandels

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer